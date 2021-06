SP amplia vacinação e alcança todos os adultos com comorbidades e deficiências

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (2) a ampliação da vacinação contra COVID-19 para as pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente de 18 a 29 anos de idade, que recebem benefício de prestação continuada (BPC). Assim, todos os adultos que pertencem a estes dois grupos já estão com a imunização garantida no cronograma da campanha do Governo do Estado de São Paulo.

“Iniciaremos a partir de segunda-feira (7) a vacinação da última faixa etária das pessoas com comorbidades e portadores de deficiência. Temos um total de 550 mil pessoas e finalizaremos essa imunização até o final do mês de junho. É uma extraordinária notícia para essas pessoas com comorbidades e deficiência”, disse Doria.

Jovens nessa faixa etária e que possuem uma ou mais doenças crônicas ou são beneficiários do BPC poderão receber sua primeira dose nos 645 municípios do estado. Outras 1,2 milhão de pessoas com comorbidades ou deficiência permanente com idade entre 30 e 39 anos já começaram a ser vacinadas nesta quarta-feira (2) na rede pública de saúde.

No posto de saúde, qualquer pessoa com comorbidades e que faz parte das faixas etárias indicadas precisa apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica. Os cadastros previamente existentes em Unidades Básicas de Saúde (UBS) também podem ser utilizados.

Já as pessoas com deficiência permanente precisam apresentar o comprovante do recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).