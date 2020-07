SP anuncia testagem de Covid-19 em áreas com famílias em vulnerabilidade

Nesta terça-feira (14) inicia o programa que promete realizar testes para identificar casos de coronavírus (covid-19) em áreas de vulnerabilidade. Os locais serão escolhidos com base no “Mapa de Comportamento da COVID-19”, uma ferramenta criada pelo Governo de São Paulo.

A ferramenta Mapa de Comportamento da COVID-19 reúne informações socioeconômicas das famílias de São Paulo e cruza com dados epidemiológicos e territoriais. O objetivo desta plataforma é orientar e planejar a realização de testes nas regiões mais vulneráveis de São Paulo.

Inicialmente, o programa-piloto aplicará 3,5 mil testes rápido em moradores do bairro União de Vila Nova, distrito da Vila Jacuí na zona Leste da capital paulista. O objetivo da gestão estadual é saber conhecer qual é o impacto do coronavírus pelo Estado.

Os testes rápidos serão aplicados nos dias 14 e 15 de julho. Quem tiver o diagnóstico positivo, será submetido ao novo teste (chamado de PCR), para contraprova. Os moradores infectados pelo vírus serão encaminhados para a UBS da região.

O Governo de São Paulo destaca que pretende ampliar esse programa para que também chegue à outras cidades de São Paulo. Segundo o governador João Doria (PSDB), a ferramenta “mapeia o comportamento do coronavírus e identifica, com precisão, a incidência do vírus sobre as áreas mais carentes e vulneráveis, como comunidades, cortiços, comunidades indígenas e quilombolas”.

Foto: Governo Federal/Reprodução