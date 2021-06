SP apresenta novo calendário para vacinar toda a população adulta até 15 de setembro

O Governador João Doria anunciou neste domingo (13) que toda a população adulta dos 645 municípios de São Paulo deverá estar vacinada contra a COVID-19 até 15 de setembro, antecipando em 33 dias a estimativa de conclusão do cronograma anterior. Com o novo calendário, pessoas com idade a partir de 40 anos poderão se vacinar contra o coronavírus ainda neste mês.

“Pessoas na faixa etária de 40 a 59 anos que seriam vacinadas apenas no mês de julho agora serão vacinadas em junho. Isso é fruto de trabalho planejamento e logística do sistema de saúde pública de São Paulo. É uma vitória do trabalho e da ciência, de respeito à saúde e à vida e senso de urgência para proteger vidas. A vacina vai vencer o vírus, a saúde vai vencer o negacionismo e nós, aqui em São Paulo, estamos ao lado da ciência, da saúde e da vida”, declarou o Governador.

Trata-se do maior avanço já definido na campanha de vacinação contra o coronavírus em São Paulo, com doses garantidas para início da imunização dos adultos de 40 a 59 anos ainda em junho. Somente neste mês, a previsão do PEI (Programa Estadual de Imunização) é que 7,45 milhões de adultos do Estado de São Paulo recebam a primeira dose até o final deste mês.

O novo público de 40 a 59 anos agrupa quatro grupos previamente definidos – antes, estavam previstas subdivisões em grupos de cinco anos para cada nova expansão da campanha.

“Hoje é um dia muito especial. Estamos demonstrando aqui o quanto o estado de São Paulo e o Programa Estadual de Imunização têm sido rigorosos planejando as estratégias de vacinação e, assim, pudemos antecipar o nosso calendário de vacinação”, afirmou Regiane de Paula, Coordenadora do PEI.

A partir da próxima quarta-feira (16), as doses poderão ser aplicadas em qualquer pessoa na faixa de 50 a 59 anos. Pelo cronograma anterior, esta data estava definida para as pessoas com idade entre 55 e 59 anos, e agora o alcance foi expandido.

A partir do dia 23 de junho, São Paulo vai vacinar a população com idade entre 43 e 49 anos. No dia 30 de junho última quarta-feira deste mês, começa a imunização dos que têm entre 40 a 42 anos.

No dia 15 de julho, a campanha será estendida para a população de 35 a 39 anos. Depois, no dia 30 de julho, as pessoas com idade entre 30 e 34 anos também poderão ser vacinadas contra a COVID-19. A partir de 16 de agosto, a vacinação se estende para os adultos mais jovens, com idade entre 25 a 29 anos. Por fim, a partir de 1 de setembro, todos os adultos a partir de 18 anos poderão iniciar a imunização contra o coronavírus, com término previsto de aplicação da primeira dose para o dia 15 de setembro.

A ampliação dos públicos-alvo e a projeção do novo calendário se baseiam nas estimativas de entregas do Ministério da Saúde. Com a chegada ao Brasil dos novos imunizantes da Pfizer e da Janssen e mais entregas das vacinas do Butantan e da Fiocruz / Astrazeneca, São Paulo recalculou o cronograma e está intensificando a logística e distribuição dos imunizantes para os 645 municípios.

O ritmo de vacinação poderá ser quatro vezes mais intenso que o verificado na fase inicial da campanha. Para efeito comparativo, a marca de vacinação de 7,5 milhões de pessoas com a primeira dose das vacinas do Butantan ou Fiocruz foi atingida em 29 de abril, 15 semanas após o início da campanha.

Com as novas remessas, será possível vacinar a mesma quantidade de pessoas em cerca de 25% deste tempo – o novo cronograma prevê alcançar estes públicos em 28 dias.

Dia da Esperança

A ferramenta vacinaja.sp.gov.br/diadaesperanca/, disponível na plataforma VacinaJá, foi lançada na última semana e traz uma contagem regressiva para imunização de toda população de São Paulo, de acordo com cada faixa etária.

As datas referentes a cada grupo são calculadas considerando a estimativa de entregas de vacinas do Ministério da Saúde e o início do esquema vacinal, que é composto por duas doses dos imunizantes disponíveis no Brasil.

O novo recurso oferece mais transparência ao processo de vacinação e foi desenvolvido pelas secretarias de Comunicação e da Saúde, em parceria com a Prodesp.

Pré-cadastro e Vacinômetro

O pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) é recomendado para todos os públicos incluídos no calendário de imunização e economiza até 90% no tempo de atendimento nos postos. O formulário pode ser preenchido no site ou via WhatsApp – basta adicionar o número +55 11 95220-2923 à lista de contatos e enviar um “oi” ou clicar no link wa.me/5511952202923?text=oi.

O preenchimento antecipado não é obrigatório, mas facilita o trabalho dos profissionais de saúde e também reduz as chances de aglomeração nos pontos de aplicação das vacinas.

De acordo com o Vacinômetro disponível no Portal do Governo de São Paulo (saopaulo.sp.gov.br), até as 13h27 deste domingo, um total de 19.328.958 doses já foram aplicadas em todo o estado, sendo 13.374.451 em primeira dose e 5.954.507 para completar o ciclo de imunização. Assim, 12,86% da população estadual já foi vacinada com as duas doses.