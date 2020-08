SP autoriza abertura de bares e restaurantes até às 22h

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), permitiu que cidades com mais de 14 dias na Fase 3 Amarela do Plano São Paulo poderão reabrir bares e restaurantes até às 22h. O anúncio aconteceu nesta quarta-feira (5). Com a decisão, fica a critério da capital paulista permitir o funcionamento dos estabelecimentos.

No entanto, a gestão estadual exige que o consumo nesses locais ocorram apenas em ambientes arejados ou ar livre. Além disso, todos os clientes deverão permanecer sentados enquanto estiverem consumindo.

A decisão muda o protocolo do Plano São Paulo, no qual permitia que os estabelecimentos funcionassem até às 17h. No entanto, ainda permanece a decisão de que esses serviços devam funcionar por apenas 6h e recebendo 40% de sua capacidade máxima.

Os funcionários e os clientes devem usar máscara a todo momento, tirando apenas no momento da refeição.

Além da capital paulista as cidades das regiões de Baixada Santista e Registro, além da capital paulista e sub-regiões Leste, Oeste, Sul e Sudeste da Grande São Paulo também estão nesta etapa.

Mesmo estando na Fase 3, a região de Araraquara deverá completar os 14 dias para conseguir permissão do funcionamento de bares e restaurantes a partir das 22h.

O Plano São Paulo divide o Estado por regiões. Cada local recebe uma classificação de acordo com a taxa de contaminação do coronavírus (Covid-19) e da taxa de ocupação de leitos de UTI. Essas classificações são divididas em 5 fases, que vão deste a restrição máxima (Vermelha) até a normalidade (Azul).

Desde o início da pandemia, foram registrados 585.265 casos confirmados da doença somente no Estado de São Paulo, segundo dados atualizados da gestão estadual, além de 24.109 óbitos causado pela doença.

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil