SP: desembargador suspende decreto que proibia venda de bebidas alcoólicas após as 20h

O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu parte de um decreto estadual assinado pelo governador João Doria (PSDB) que proibia a venda de bebidas alcoólicas em todo o estado após as 20h.

A decisão concedida pelo desembargador Renato Sartorelli tem caráter liminar.

O desembargador do TJ-SP acatou um pedido da associação que representa bares e restaurantes em São Paulo (Abrasel-SP), que alegou que o decreto do governo de São Paulo, além de não trazer explicitamente os motivos que levaram a proibir a venda de bebida alcóolica à noite, também prejudica a livre iniciativa e a livre concorrência.

Segundo o magistrado, o decreto do governo pode trazer “prejuízos financeiros que serão suportados pelo setor de restaurantes e similares com a proibição de venda de bebidas alcoólicas após as 20 horas, esvaindo-se, ipso facto, a esperança de ampliar o seu faturamento no final do ano, necessário ao pagamento dos salários de seus empregados, sem contar os inúmeros encargos com fornecedores

Com a decisão liminar da Justiça, restaurantes e lojas de conveniência de São Paulo poderão vender bebida até 22h.

Em nota, a gestão Doria afirmou que “a recomendação de suspender a venda de bebidas alcoólicas após as 20h foi adotada após médicos do Centro de Contingência do coronavírus identificarem que os adultos jovens, com idade entre 30 e 50 anos, são atualmente a maior demanda por leitos hospitalares de coronavírus. Os jovens com idade entre 20 e 39 anos representam 40% dos novos casos confirmados. Desta forma, é possível evitar aglomerações durante o lazer noturno e reduzir a contaminação desta população”.