SP: escolas estaduais devem iniciar ano letivo em 1 de fevereiro

O calendário escolar de 2021 da rede estadual de São Paulo terá início em 1º de fevereiro. A informação foi revelada nesta quarta-feira (11) pelo secretário de Educação, Rossieli Soares.

“A gente está organizando o calendário para ter no ano que vem um ano mais próximo do normal possível. É claro que daqui até lá a gente vai estar avaliando, olhando sempre com a área da área da Saúde, mas o calendário das escolas estaduais vai começar a partir do dia 1º fevereiro. Então, as aulas, as atividades presenciais com os nossos estudantes e com as escolas funcionando. Até lá vamos entender se é o todo, se é uma parte”, disse Soares em entrevista à TV Globo.

Apesar da data marcada, será a área da Saúde que vai determinar se o prazo estipulado será cumprido.

Segundo a secretaria de Educação, cerca de 15% dos estudantes da rede estadual, não entregaram atividades durante aulas remotas e podem ser reprovados.

“Hoje a gente tem em torno de 15% dos estudantes que estão no nosso radar como uma possibilidade de termos algum tipo de problema de reprovação. Nós acreditamos que esse número será menor, às vezes ainda não tem informação no sistema e a escola vai trazendo a todo momento, mas é em torno de 15% da rede. É um número elevado ainda”, afirmou o secretário

Os alunos farão novas avaliações em dezembro e janeiro para diagnosticar o que aprenderam durantes as aulas remotas.

“Essas avaliações diagnósticas vão nos dar um parâmetro e customizar a recuperação. Entender como está cada um dos estudantes, em que estágio, que ponto eles estão das habilidades essenciais.”.

Os professores terão duas semanas de férias em janeiro e a última semana do mês será dedicada ao planejamento do ano letivo. Além disso, o calendário escolar prevê os intervalos em abril e outubro, além das férias de julho.