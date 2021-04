SP lança programa Artesanato Local para capacitar artesãos e fomentar turismo

As Secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico e de Turismo assinaram nesta segunda-feira (29) o termo de cooperação técnica para a implantação do programa Artesanato Local, por meio da Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco) e da Coordenadoria de Turismo (Cotur). A cerimônia virtual teve a presença de representantes dos artesãos e entidades do segmento.

O objetivo do programa é fazer com que o artesanato paulista, nas suas mais diversas expressões, faça parte da experiência dos turistas que viajam motivados pelos mais diversos interesses — negócios e eventos, aventura e ecoturismo, história e cultura, sol e praia, rural etc — fomentando e associando o artesanato ao produto turístico local.

A iniciativa visa tornar o artesanato associado ao turismo, estimulando a economia, preservando e desenvolvendo a cultura local. Dessa forma, as peças terão sempre relação com as regiões turísticas.

Neste primeiro momento, por conta da pandemia, serão realizados workshops e encontros virtuais com experiências e capacitações para incrementar a venda das peças e como atrair o turista para o destino.

As regiões turísticas também receberão informações sobre como incentivar os artesãos locais a se cadastrarem na Sutaco e no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB) para dar mais visibilidade às produções.

Ações do programa

– Integrar o público da Sutaco (artesãos, associações, comunidades tradicionais e agentes de cooperação) com os profissionais de Turismo nas 49 Regiões Turísticas do estado;

– Capacitação dos profissionais de Turismo das regiões sobre como incentivar os artesãos locais a darem mais visibilidade ao seu trabalho, tornando o artesanato um atrativo turístico;

– Oferecer oficinas de presença digital para guias turísticos e artesãos, capacitando-os a promover seus trabalhos nos meios digitais e redes sociais;

– Participação da Sutaco em feiras, eventos e ações de divulgação e promoção do turismo desenvolvidas pela Secretaria de Turismo, e vice-versa;

– As ações conjuntas visam a disseminação e preservação da cultura paulista, assim como movimentar economicamente as Regiões Turísticas do Estado.