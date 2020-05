SP Norte entrevista amanhã (26) o Dr. Dircêo Torrecillas que falará sobre a Reunião Ministerial

Nesta terça-feira (26), às 15h30, o Jornal SP Norte irá entrevista o doutor Dircêo Torrecillas que irá analisa possíveis crimes cometidos durante a reunião ministerial do governo Jair Bolsonaro (Sem Partido). A entrevista acontecerá pelo Instagram do Jornal.

A divulgação da reunião ministerial ocorreu por conta do pedido do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, alegando que o presidente Bolsonaro havia declarado a intenção de interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro com o objetivo de blindar a família de investigações.

A reunião também gerou polêmica por outras declarações, como do ministro da Educação, Abraham Weintraub, no qual ele brandou”Eu por mim colocava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF [Supremo Tribunal Federal]”, o que pode levar a uma crise institucional.

Outra fala que também tem a ver com prisão é a da Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Durante a reunião, ela criticou a postura dos governadores no enfrentamento da pandemia do coronavírus (Covid-19) e comenta: “A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir inclusive a prisão de governadores e prefeitos”.

Na mesma reunião, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, argumentou que esse período de pandemia pode ser estratégico para que o governo federal “ir passando a boiada [projetos de lei] e mudando todo o regramento e simplificando normas [que protege o meio ambiente]”.

Por fim, outra declaração que também chamou bastante atenção é a de Paulo Guedes, Ministro da Economia, no qual ele revelou que o governo vai “ganhar dinheiro usando recursos públicos pra salvar grandes companhias. Agora, nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas”.

Todos esses assuntos e todas as falas do presidente serão analisadas durante a entrevista pelo dr. Dircêo, que é mestre, doutor e Livre-Docente pela USP, e é autor dos Livros como: Autoritarismo e Democracia, Remédios Constitucionais, O Controle de Constitucionalidade por Via de Ação, Federalismo Assimétrico e A Federalização das Novas Comunidades – A Questão da Soberania. Coordenador e co-autor de dezenas de obras. Possui mais de 800 artigos publicados em jornais, revistas e livros do Brasil e exterior.

Entrevista com dr. Dircêo Torrecillas

Quando: 26 de maio, terça-feira

Horário: A paritr das 15h30

Onde: Instagram do Jornal SP Norte (Clique aqui)

Foto: Reprodução