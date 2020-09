SP: parques temáticos ao ar livre poderão voltar a funcionar a partir do dia 23

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (16) que os parques temáticos do estado poderão voltar a funcionar a partir de 23 de setembro, mas com apenas 40% da capacidade máxima de público.

O governador João Doria (PSDB) afirmou que os parques e atrações temáticas poderão reabrir desde que estejam ao ar livre. O uso de máscara por funcionários e frequentadores será obrigatório.

“Será obrigatória também a medição de temperatura antes do ingresso no parque, e que os ingressos sejam vendidos antecipadamente para haver o controle de acesso no limite de 40% da capacidade. O acompanhamento, a supervisão, a fiscalização, serão feitos por cada cidade onde se localiza o parque temático”, disse Doria em entrevista coletiva.

O governo estadual também estabeleceu que os parques temáticos paulistas funcionarão no máximo durante oito horas por dia. .