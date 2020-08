SP pede R$ 1,9 bilhão ao governo federal para dobrar produção de vacina contra covid

O governo do estado de São Paulo pediu R$ 1,9 bilhão ao Ministério da Saúde para dobrar de 60 milhões para 120 milhões o número de doses inicialmente previstas da vacina contra o novo coronavírus.

A vacina Coronavac será produzida pelo instituto Butantan em parceria com a empresa farmacêutica chinesa Sinovac. A ideia do governo de SP é ampliar o complexo de fábricas do instituto para disponibilizar as vacinas no SUS (Sistema Único de Saúde).

“Isto vai ser definido muito em breve por uma comissão que já está sendo estabelecida, no sentido de estes recursos estarem disponíveis tanto para o término dos estudos clínicos, tanto para a expansão da fábrica. Com esta ampliação, será possível dobrar o número de doses, recebendo 120 milhões de doses”, explicou secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorynchtein, que visitou o Ministério da Saúde na manhã desta quarta-feira (26).

O pedido de recursos federais foi feito em uma reunião com o ministro Eduardo Pazuello. Segundo o secretário, o encontro foi amistoso.

Ainda não houve uma resposta oficial do governo.