SP: Prefeitura prevê retorno das aulas presenciais em fevereiro

A Prefeitura de São Paulo prevê o retorno das aulas presenciais na cidade a partir do dia 4 de fevereiro com o rodízio dos estudantes.

A informação foi dada pelo secretário municipal de Educação, Bruno Caetano.

“Nossa expectativa é que as aulas retomem na rede pública municipal de forma presencial no dia 4 de fevereiro. Vamos aguardar orientação da saúde municipal”, disse Caetano em entrevista à TV Globo.

As aulas regulares presenciais na cidade de São Paulo estavam suspensas desde março, quando foi implantada a quarentena para prevenir a propagação do coronavírus.

O secretário de educação disse também a volta às aulas em 2021 disse que será gradativa e mantendo os protocolos estipulados pela vigilância sanitária.

“Não será a escola tradicional, como nós estamos acostumados. Vamos ter aí distanciamento, uso de máscara, álcool gel e provavelmente rodízio de alunos durante alguns dias”, explicou o secretário de Educação. “Até que a gente tenha um quadro bastante seguro para as famílias.

Apesar do plano da secretária de Educação, a implementação da medida depende ainda de um aval da área da saúde.

“Eu tenho muita esperança de que essa autorização finalmente acontecerá para o dia 4 de fevereiro”, disse Caetano.

O secretário defendeu também a importância do ensino presencial. “Nada substitui o contato presencial dos nossos educadores. Por isso, que é muito importante que a gente volte o mais rápido possível Os protocolos de segurança e saúde foram elaborados em conjunto com os educadores. Temos uma quantidade de professores adequada para retornar. Os professores que são do chamado grupo de risco, esses não retornarão no início”.

Ele disse ainda que as aulas virtuais serão aperfeiçoadas em 2021. “A partir do ano que vem a prefeitura vai oferecer muito mais condição desse ensino à distância acontecer de forma mais eficiente e adequada”

