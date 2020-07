SP realiza novos testes de vacina contra Covid-19 a partir de terça (21)

A partir de amanhã (21), terça-feira, o Governo de São Paulo da inicio aos testes da CoronaVac, vacina contra o coronavírus (Covid-19). Essa é a segunda vacina que está em fase de testes em São Paulo. Os testes acontecerão no Hospital da Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Ao todo, serão realizados 9 mil testes da vacina. Além de São Paulo, os estados que aplicaram as doses são: Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.

Segundo especialistas, essa é a segunda vacina mais avançada no mundo. Quem administrará as doses é o Instituto Butantan. Os testes funcionarão com a seguinte metodologia:

Metade dos voluntários receberão duas doses do imunizante num intervalo de 14 dias;

A outra metade receberá duas doses de placebo, uma substância com as mesmas características, mas sem os vírus, ou seja, sem efeito;

Ambos serão acompanhados pelos centros de pesquisa por meio de exames.

Caso os testes apresentem sucesso, a vacina será produzida pelo Instituto Butantan a partir do início de 2021, com mais de 120 milhões de doses, e serão distribuídas gratuitamente pelo SUS até junho de 2021.

Vacina de Oxford

A outra vacina que está sendo testada no Brasil é a desenvolvida pela Universidade de Oxford com a empresa AstraZeneca. Cerca de 2 mil voluntários em São Paulo e mil Rio de Janeiro já receberam a dose.

Segundo a revista The Lancet, essa é a vacina com estágio mais avançado no planeta. De acordo com a publicação, as pessoas no Reino Unido que receberam a imunização, entre 23 de abril e 21 de maio, produziram anticorpos e glóbulos brancos para combater o vírus. Além disso, não foi apresentado nenhum efeito colateral grave.

Atualmente, a vacina está em sua terceira e última fase de estudos clínicos. Os testes ocorrem, simultaneamente, no Reino Unido, Brasil e África do Sul.

Foto: Pixabay