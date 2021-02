SP tem volta às aulas presenciais em escolas particulares nesta segunda

As escolas particulares do estado de São Paulo retomaram aulas presenciais nesta segunda-feira (01). O retorno imediato não é obrigatório. Cada instituição tem a liberdade para decidir se retoma ou não as aulas presenciais.

De acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos de Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (Sieesp), 95% das escolas particulares já decidiram pela retomada.

O ensino deve acontecer em esquema de rodízio e continuar de forma forma híbrida com aulas virtuais, uma vez que a capacidade foi limitada a 35% de alunos por sala.

Também é obrigatório o uso de máscaras, aferição de temperatura, oferta de álcool gel e a manutenção de distanciamento social.

Na rede pública estadual, o governo de São Paulo decidiu adiar o retorno das aulas para o dia 8 de fevereiro.

A decisão de retorno na rede de ensino municipal cabe a cada cidade. Na cidade de São Paulo, a gestão Bruno Covas (PSDB) decidiu marcar o retorno da rede pública municipal para o dia 15 de fevereiro.

No último sábado (30), Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou uma liminar que havia suspendido o retorno das aulas presenciais apenas na educação infantil da rede pública municipal da cidade de São Paulo.

O calendário de retorno das aulas ficou da seguinte forma:

– rede particular

as instituições estão autorizadas a retomar as atividades em 1º de fevereiro, mas a decisão fica a critério de cada escola.

– rede pública estadual

retorno marcado para 8 de fevereiro;

– rede pública municipal

estão autorizados para retornar a parir de 1º de fevereiro, mas cabe a cada município decidir. Na capital paulista, retorno foi definido para 15 de fevereiro;