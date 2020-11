SP terá esquema especial para estradas no feriado prolongado

O governo de São Paulo montará uma operação especial para as estradas por conta do feriado prolongado de Finados. A ação, anunciada nesta quarta-feira (29), contará com o reforço do Polícia Rodoviária, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) e das concessionárias nas rodovias.

Segundo o governo, 21,5 mil agentes vão reforçar as ações de patrulhamento ao longo dos 22 mil quilômetros de rodovias. Também serão utilizados helicópteros, drones, cavalos e ambulâncias.

Alguns policiais usarão megafones para reforçar a necessidade do distanciamento social em pontos específicos como praias, bares e restaurantes.

O objetivo da operação é evitar crimes e garantir a fluidez do trânsito.

O governo estadual também a oportunidade para reforçar que a luta contra o novo coronavírus continua, e que as pessoas não podem esquecer-se disso durante o feriado.

“Nós temos que insistir bastante que, sem a vacina, ainda tem mais de 30 milhões de pessoas que são suscetíveis. Por isso que existe um trabalho para minimizar o risco de uma segunda onda, principalmente nesse final de ano, onde tem uma movimentação social muito intensa e com vários tipos de movimentação social”, ressaltou José Medina o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus.