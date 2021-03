SP vai comprar 20 milhões de doses da vacina russa Sputnik V e 20 milhões da Pfizer

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta terça-feira (2) que pretende comprar 20 milhões de unidades da vacina russa Spunik V e mais 20 milhões de unidades da vacina da Pfizer. Além disso, o estado também vai adquirir mais de 20 milhões de doses da CoronaVac.

A afirmação de Doria foi feita a prefeitos do estado que cobraram medidas mais restritivas no combate à disseminação do coronavírus.

“São Paulo já autorizou a compra de outras vacinas. Aliás, fiz isso, ao secretário da Saúde de SP, autorizando a compra de mais 40 milhões de doses de vacinas, 20 milhões da vacina russa, a vacina Sputnik, mais 20 milhões da vacina norte-americana, a vacina da Pfizer, além de 20 milhões que encomendamos para a Sinovac, tão logo termine a entrega das vacinas ao Ministério da Saúde”, afirmou.

“Ao final deste ano, espero que seguindo o ritmo de outros estados, já teremos um Natal em uma circunstância completamente diferente desta que estamos vivendo agora e que vamos viver nas próximas 2 semanas”, acrescentou Doria.

A aquisição dos imunizantes para o estado ocorrerá após a entrega do último lote pendente do Butantan para o governo federal, que é 46 milhões de doses e com encerramento da entrega prevista para abril.

Após o envio dessa quantidade ao Ministério da Saúde, “não haverá mais exclusividade” na venda das vacinas contra o coronavírus produzidas pelo Butantan para o governo federal.

“A partir daí, São Paulo e todos os demais estados poderão também comprar vacinas do Butantan”, afirmou Doria durante o encontro com os prefeitos.