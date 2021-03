SP zera imposto do leite, reduz ICMS da carne e terá R$ 100 mi ao comércio

O governo de São Paulo anunciou hoje um pacote de medidas econômicas para ajudar o estado a passar pelo pior momento da pandemia de covid-19. A partir de abril, o estado irá reduzir o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da carne, zerá-lo para o leite e abrir uma linha de crédito de R$ 100 milhões para os setores econômicos mais afetados pela pandemia, como comércio, academias, salões de beleza e barbearias e destas e eventos, por meio do Banco do Povo.

Outra medida anunciada, foi a prorrogação da suspensão do corte do fornecimento de água e gás ao setores de comércio e serviços para 30 de abril. Os estabelecimentos que não pagaram as contas não terão os nomes negativados e as dívidas poderão ser negociadas em até 12 parcelas sem multas ou juros.