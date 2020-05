Spcine lança cineclube virtual para conversar sobre filmes

O Spcine lança o projeto “Cineclube Spcine – Virtual”, no qual serão debatidos filmes que integram o a programação do Spcine Play entre os amantes da sétima arte. O encontro virtual acontecerá na terça-feira (26) com o curta-metragem “Estamos Todos Aqui”, de Chico Santos e Rafael Mellim.

Os filmes estão disponíveis na Spcine Play, uma plataforma de streaming com mais de 230 títulos que podem ser acessadas gratuitamente de qualquer lugar do Brasil (clique aqui). Os convidados e as datas de inscrição para esses debates serão divulgados em breve.

Próximos debates

No dia 2 de junho será o debate do média-metragem “Vaga Carne”, de Grace Passô e Ricardo Alves Jr, que acaba de ilustrar o catálogo da Spcine Play e terá foco no tema: “Reconstruindo afetos e imaginário pós-quarentena”. O debate contará com a participação especial da atriz e diretora Grace Passô.

Confira abaixo as sinopses e as fichas-técnicas dos filmes que serão debatidos:

Estamos todos aqui, de Chico Santos e Rafael Mellim (Disponível na Spcine Play)

Quando: 26/5, terça-feira, às 17h

2018 | Brasil | 19 minutos – Nacional – Classificação indicativa: 12 anos

Sinopse: Rosa nunca foi Lucas. Expulsa de casa, ela precisa construir seu próprio barraco. O tempo urge enquanto um projeto de expansão do maior porto da América Latina avança, não só sobre Rosa, mas sobre todos os moradores da Favela da Prainha.

VAGA CARNE, de Grace Passô e Ricardo Alves Jr. Brasil, 2019, 45 minutos- Nacional (Disponível na Spcine Play) – Debate com a presença de Grace Passô

Quando: 2/06, terça-feira

Sinopse – Uma estranha voz toma posse do corpo de uma mulher. Juntos, a voz e o corpo procuram por pertencimento e por uma identidade própria enquanto questionam seus papéis dentro da sociedade. O filme é uma transcriação do espetáculo teatral da atriz e dramaturga Grace Passô.

Foto: Reprodução