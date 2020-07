Spcine lança edital que financiará produções de games em até R$ 50 mil

Até o dia 18 de agosto, às 18h, pequenos produtores de games digitais poderão se inscrever no edital Produção de Games 2020 – Seed Money, do Spcine. Serão selecionados até 8 projetos no valor de R$ 50 mil cada. O edital completo pode ser acessado clicando aqui.

Para participar, a produtora deve estar estabelecida na cidade de São Paulo há pelo menos um ano. Projetos liderados por mulheres (cis ou trans) e profissionais negros nas áreas de desenvolvimento, produção executiva e design ganham pontuação extra.

Vale lembrar que os investimentos da Spcine em produção de jogos eletrônicos funcionam tradicionalmente como seed money para produções um pouco maiores ou o kickstart para pequenos empreendedores ou iniciantes na indústria.

Para inscrever o projeto, basta clicar aqui.