SPTrans abre inscrição para processo seletivo para 20 vagas de estágio

A SPTrans abriu inscrições para processo seletivo de 20 vagas de estágio para os níveis médio, técnico e superior. O cadastro deve ser feito pela internet no site www.ciee.org.br. As inscrições vão até o dia 2 de fevereiro, domingo.

Os selecionados receberão bolsa auxílio de R$ 4,01 por hora, para estudantes do Ensino Médio; e R$ 6,08 por hora para estudantes do 9º e 10º semestre do ensino superior. Todos os estagiários terão auxílio transporte no valor de R$ 96,80 e vale refeição de R$ 518,78.

Para fazer o cadastro, o interessado deve acessar o portal e selecionar as opções “Entrar”, “Processos Abertos”, “Consulte os processos públicos” e “Logotipo (São Paulo Transporte S.A. SPTrans)”, no qual você encontrará os detalhes para a inscrição, assim como o edital do processo seletivo.