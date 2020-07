SPTrans altera itinerário de ônibus das linhas Filhos da Terra

A partir desta quarta-feira (1º), as linhas 1772/10 e 2105/10, ambas do Filhos da Terra, passaram a realizar um novo trajeto. Segundo a SPTrans, a mudança do itinerário tem o objetivo de melhorar a circulação dos ônibus dentro dos bairros de Tremembé.

Com a mudança, o novo trajeto das duas linhas serão:

Ida: Rua Carlos de Souza Anhumas, Alameda dos Sabiás, Rua Augusto Rodrigues, Rua Manoel Pereira Rosa, Rua Augusto Rodrigues, Rua Ushikichi Kamiya, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Rua Ushikichi Kamiya, Rua Augusto Rodrigues, Alameda das Andorinhas, Alameda dos Tucanos e Rua Barão Carlos de Souza Anhumas.

A partir dessa alteração, os pontos de ônibus que deixarão de ser atendidos pelas duas linhas são:

Rua Br. Carlos de Souza Anhumas:

sentido Bairro/Centro n° 280 e nº 01.

sentido Centro/Bairro nº 64 e 280 (oposto).

Estrada da Cachoeira:

sentido Bairro/Centro nº 95

sentido Centro/Bairro nº 95 (oposto).

Rua Ushikichi Kamia:

sentido Bairro/Centro nº 1.250, 406, 584.

sentido Centro/Bairro nº 1.074, 1.250 (oposto), 659.

Entre atrasos e lotação

As linhas de ônibus do Filhos da Terra têm um histórico de atrasos e lotação dos veículos, segundo os moradores. Em março deste ano a concessionária Sambaíba, responsável pelas linhas, foi autuada pelo “descumprimento do número de viagens estabelecidas”.

Segundo Adriano Rocha Tavares, um comerciante que trabalha em frente ao ponto de ônibus da avenida Antonelo da Messina, local usado por usuários dessas duas linhas, revela que o ponto fica cheio de pessoas que aguardam os ônibus para seguir sentido bairro.

Uma preocupação que o comerciante destaca é que os ônibus ficam lotados e o trajeto que eles fazem possui muitas ladeiras: “pode dar algum acidente devido ao peso [dos ônibus]”.