SPTrans conclui troca de pavimentação da Plataforma 3 do Terminal Pirituba

A SPTrans informa que, com a conclusão da substituição de placas de concreto na Plataforma 3 do Terminal Pirituba, na Zona Norte, a partir das 13h desta quarta-feira, dia 21 de julho, a operação das suas 12 linhas voltará para a parte interna do terminal. As obras têm como objetivo oferecer maior conforto e segurança para os passageiros.

Com o término dos trabalhos, seis linhas que estavam operando de forma circular voltam a ter ponto final no interior do terminal, conforme abaixo.

Ida: Terminal Pirituba, Av. Dr. Felipe Pinel, Av. Raimundo Pereira de Magalhães (Baixo do Viad. Raimundo Pereira de Magalhães), Av. Miguel de Castro, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Arcangélica, Terminal Pirituba.

Ida: normal até a R. Agarum, R. Arcangélica, Av. Dr. Felipe Pinel, Terminal Pirituba.

Volta: Terminal Pirituba, Av. Dr. Felipe Pinel, R. Arcangélica, prosseguindo normal.

Linhas que voltam a atender na Plataforma 3 do Terminal Pirituba:

1019/10 Sol Nascente – Term. Pirituba

8002/10 Term. Pirituba – Term. Lapa

8007/10 Hab. Turística – Term. Pirituba

8008/10 Santa Mônica – Term. Pirituba

8400/10 Term. Pirituba – Praça Ramos de Azevedo

847P/40 Term. Pirituba – Vila Olímpia

8500/10 Term. Pirituba – Metrô Barra Funda

8600/10 Term. Pirituba – Largo do Paissandú

917H/10 Term. Pirituba – Metrô Vila Mariana

N103/11 Term. Pirituba – Term. Lapa

N104/11 Term. Pirituba – Term. Lapa

N142/11 Term. Pirituba – Term. Casa Verde