Streaming HBO Max chega ao Brasil em junho

O serviço de streaming HBO Max vai chegar ao Brasil em junho deste ano. O anúncio foi feito nesta quinta-feira através de uma postagem no Twitter.

“Snyder Cut”, “Tenet”, “Mulher-Maravilha 1984”, “Coringa”, “Scooby Doo” e “Harry Potter” são filmes que estarão no catálogo do serviço.

Além dos filmes, a plataforma da HBO conta com séries como “Game of Thrones”, “Watchmen” “Gossip Girls”, “Euphoria”, “Friends”, “Succession”, “Two and a Half Men” e “The Big Bang Theory” também foram destacadas.

O HBO Max reunirá também conteúdo das emissoras HBO, TNT, TBS, Turner Classic Movies (TCM) e CW, dos canais de animação Cartoon Network, Rooster Teeth, Adult Swim e Crunchyroll, e também todo o line-up da Warner Bros., incluindo New Line, Looney Tunes, CNN e DC.

“Estamos muito entusiasmados com o lançamento da HBOMax na América Latina e no Caribe. Este é o primeiro passo para levar nossos serviços para consumidores fora dos Estados Unidos e para o mundo todo”, disse Johannes Larcher, líder da HBOMax International, em comunicado à imprensa.

A data exata em que a plataforma chegará ao país e os preços dos pacotes ainda não foram divulgados.

Com a chegada desse novo streaming, os serviços da HBO Go e do Paramount + não estarão mais disponíveis no Brasil.

Nos EUA, o HBO Max foi lançado em maio de 2021.