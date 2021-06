Subprefeito da Casa Verde/Cachoeirinha, Guaracy Fontes Monteiro Filho é o terceiro entrevistado da série especial do Jornal SP Norte

O terceiro entrevistado da série especial do SP Norte é o Guaracy Fontes Monteiro Filho, que atualmente está à frente da Subprefeitura da Casa Verde/Cachoeirinha.

Guaracy é engenheiro industrial com habilitação em mecânica e bacharel em matemática, pós-graduado em Administração e Docência do Ensino Superior. Foi engenheiro da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), superintendente da Eletropaulo, superintendente da Companhia Paulista de Obras Serviços (CPOS), assessor de obras na Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, diretor executivo do Banco do Povo.

Também foi coordenador do Sistema Nacional de Emprego (SINE), diretor e superintendente na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), assessor-chefe da Fundação Procon e superintendente do IPEM-SP. Nos últimos dois anos esteve à frente da Subprefeitura Guaianases. Foi nomeado para a Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha em março de 2021.

Confira a entrevista do subprefeito Guaracy Fontes Monteiro Filho

Jornal SP Norte: Quais as prioridades que estão sendo executadas nos trabalhos de zeladoria da subprefeitura atualmente, e como o cidadão pode solicitar tais serviços?

Guaracy Fontes Monteiro Filho: A Subprefeitura tem programando uma série de serviços em algumas regiões com maiores necessidades de zeladoria. Já foram feitas poda e capinação em toda a extensão da Avenida Inajar de Souza e operação de limpeza na Rua Gervásio Leite Rebelo, no Peri, que incluiu corte do mato das margens do Córrego do Bispo, instalação de guarda-corpo em calçadas para evitar acidentes em períodos de chuva, limpeza de bueiros e poços de visita, limpeza e pintura de escadão e serviço de tapa-buraco. Na Rua Ministro Lins de Barros foram reformadas guias e sarjetas.

Os munícipes devem fazer as solicitações de serviços de zeladoria por meio do canal oficial da Prefeitura, pelo Portal 156 (https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal) no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.

Jornal SP Norte: O descarte irregular de lixo é outro grave problema em toda cidade. Como a subprefeitura vem enfrentando essa prática?

Guaracy Fontes Monteiro Filho: Além de intensificar a limpeza de áreas mais críticas, a Subprefeitura Casa Verde, através do LimpaSP, tem procurado revitalizar as áreas mais degradadas com grafites e/ou instalação de vasos e floreiras, além de orientar a população. Como o ponto viciado da Avenida Deputado Emilio Carlos, no muro do Cemitério Cachoeirinha, revitalizado no início do mês de Junho.

Jornal SP Norte: Em relação aos moradores em situação de rua? Como é feito esse trabalho na Subprefeitura?

Guaracy Fontes Monteiro Filho: A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), realiza busca ativa para abordar pessoas em situação de rua e oferece acolhimento nos equipamentos da rede socioassistencial. Importante ressaltar que o aceite é voluntário.

A população também pode ajudar solicitando uma abordagem social pela Central 156 (ligação gratuita, nas opções 0 e em seguida 3). O acionamento da abordagem pode ser anônimo, é importante informar o endereço da via em que a pessoa em situação de rua está (o número pode ser aproximado), citar pontos de referência e características físicas e detalhes das vestimentas da pessoa a ser abordada.

Jornal SP Norte: Os chamados “pancadões” são um tormento para todos os moradores da cidade, e ainda mais neste período de pandemia. Quais ações são realizadas pela Subprefeitura no combate a essa prática?

Guaracy Fontes Monteiro Filho: As Subprefeituras participam de ações nos chamados pancadões em apoio à Polícia Militar para fiscalizar e autuar estabelecimentos comerciais, as equipes fiscalizam diariamente se os estabelecimentos estão cumprindo as legislações municipais, com apoio da GCM e da PM.

Jornal SP Norte: Quais projetos de zeladoria e obras a Subprefeitura pretende realizar a partir do 2º semestre deste ano?

Guaracy Fontes Monteiro Filho: Atualmente, a subprefeitura estuda a revitalização de algumas praças e escadões, que logo serão divulgadas, entre outros serviços. A proposta é valorizar o que o bairro tem de melhor e fazer com que os moradores sejam cuidadosos no trato do espaço público. Também tem participado de seguidos encontros com equipes da área de Habitação e Meio ambiente, para discutir a proposta de contenção do Córrego do Bispo.

De janeiro a abril deste ano, a Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha fez a reforma de cerca de 300 bocas de lobo e poços de visitas, inclusive com troca de tampas, e limpou cerca de 17.900 metros de extensão de córregos, com a retirada de cerca de 49 toneladas de detritos.

Em relação às árvores da região, no mesmo período, foram 1.593 podas. Também foram tapados 1.065 buracos.