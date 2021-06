Subprefeito da Santana/Tucuruvi, Dário José Barreto é o segundo entrevistado da série especial do Jornal SP Norte

O segundo entrevistado da série especial do SP Norte é o Dário José Barreto, que atualmente está à frente da Subprefeitura de Santana/Tucuruvi.

Dário é advogado e corretor de imóveis. Foi membro da IV turma do Tribunal de Ética da OAB/SP, do Conselho Regional de corretores de imóveis da 2ª Região e da Associação Comercial de São Paulo – Distrital Vila Maria.

Além disso, foi Subprefeito da Vila Maria/Vila Guilherme e Superintendente do Serviço Funerário do Município de São Paulo. Dário assumiu a Subprefeitura de Santana/Tucuruvi no último dia 19 de março.

Confira a entrevista do subprefeito Dário José Barreto

Jornal SP Norte: Quais as prioridades que estão sendo executadas nos trabalhos de zeladoria da subprefeitura atualmente, e como o cidadão pode solicitar tais serviços?

Dário José Barreto: Atualmente na região da subprefeitura, a ênfase tem sido para a poda de árvores e conservação de áreas ajardinadas, que engloba os serviços de corte de mato e grama em praças, canteiros centrais e espaços públicos, tendo em vista que no período de dezembro a março a vegetação cresce muito rápido, devido às condições climáticas de sol e maior ocorrência de chuva ao final da tarde. Ações de zeladoria também estão sendo realizadas com prioridade no entorno das cinco estações de metrô da região, sendo Tucuruvi, Parada Inglesa, Jardim São Paulo-Ayrton Senna, Santana e Carandiru.

Os munícipes devem fazer as solicitações de serviços de zeladoria por meio do canal oficial da Prefeitura, pelo Portal 156 (https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal) no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.

Jornal SP Norte: O descarte irregular de lixo é outro grave problema em toda cidade. Como a subprefeitura vem enfrentando essa prática?

Dário José Barreto: Com o objetivo de diminuir o número de espaços utilizados de forma errada para descarte de lixo e grandes objetos, as equipes de limpeza urbana têm realizado ações de revitalização nesses espaços. Além desse trabalho, que dá aos endereços uma nova imagem, ações de conscientização da comunidade acontecem por meio de cartazes e em reuniões do CADES, sendo um dos assuntos sempre pontuados pelos munícipes e pela gestão. No último dia 25 de maio, mais um ponto viciado, na Rua Mariquinha Viana, foi totalmente revitalizado.

Jornal SP Norte: Em relação aos moradores em situação de rua? Como é feito esse trabalho na Subprefeitura?

Dário José Barreto: A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), realiza busca ativa para abordar pessoas em situação de rua e oferece acolhimento nos equipamentos da rede socioassistencial. Importante ressaltar que o aceite é voluntário.

A população também pode ajudar solicitando uma abordagem social pela Central 156 (ligação gratuita, nas opções 0 e em seguida 3). O acionamento da abordagem pode ser anônimo, é importante informar o endereço da via em que a pessoa em situação de rua está (o número pode ser aproximado), citar pontos de referência e características físicas e detalhes das vestimentas da pessoa a ser abordada.

Jornal SP Norte: Os chamados “pancadões” são um tormento para todos os moradores da cidade, e ainda mais neste período de pandemia. Quais ações são realizadas pela Subprefeitura no combate a essa prática?

Dário José Barreto: As Subprefeituras participam de ações nos chamados pancadões em apoio à Polícia Militar para fiscalizar e autuar estabelecimentos comerciais, as equipes fiscalizam diariamente se os estabelecimentos estão cumprindo as legislações municipais, com apoio da GCM e da PM.

Jornal SP Norte: Quais projetos de zeladoria e obras a Subprefeitura pretende realizar a partir do 2º semestre deste ano?

Dário José Barreto: Diariamente equipes da subprefeitura realizam serviços de manutenção e zeladoria em toda a região, como manutenção sarjetas e sarjetões, poda de árvores e limpeza em área prioritárias.

De janeiro a abril deste ano, a Subprefeitura Santana/Tucuruvi fez a reforma de cerca de 90 bocas de lobo e poços de visitas, inclusive com troca de tampas, e limpou cerca de 15.227 metros de extensão de córregos, com a retirada de cerca de 640 toneladas de detritos.

Em relação às árvores da região, no mesmo período, foram 1.233 podas. Também foram tapados 1.383 buracos.