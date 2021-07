Subprefeito da Vila Maria Vila Guilherme, Roberto de Godoi Carneiro é o quinto e último entrevistado da série especial do SP Norte

O quinto e último entrevistado da série especial do SP Norte é o Roberto de Godoi Carneiro, que atualmente está á frente da Subprefeitura da Vila Maria Vila Guilherme.

Roberto de Godoi Carneiro é formado em Direito e sempre trabalhou no serviço público. Logo que se formou, foi trabalhar na Subprefeitura de Perus, e por lá ficou seis anos trabalhando na Coordenação de Administração e Finanças. Depois passou pela Câmara Municipal de São Paulo e pela Assembleia Legislativa de São Paulo, fazendo assessoria parlamentar. Em seguida, foi convidado a ocupar o cargo de subprefeito da Freguesia do Ó, onde trabalhou por dois anos. Retornou à Câmara Municipal de São Paulo, e agora, assume a Subprefeitura da Vila Maria Vila Guilherme.

Confira a entrevista do subprefeito Roberto de Godoi Carneiro

Jornal SP Norte: Quais as prioridades que estão sendo executadas nos trabalhos de zeladoria da subprefeitura atualmente, e como o cidadão pode solicitar tais serviços?

Roberto de Godoi Carneiro: A administração regional acredita que a prioridade é a zeladoria como um todo, pela importância da limpeza e conservação das áreas públicas na região. Atualmente a subprefeitura realiza serviços de zeladoria em praças e áreas verdes, poda de árvores, conservação de vias e logradouros, manutenção de galerias, limpeza manual de canais e córregos, varrição e capinação de via, visando a melhoria para a população. Em praças, especialmente, há um esforço maior para manter um espaço de lazer e recreação para crianças e idosos, visto que em muitas delas existem academias da terceira idade e playgrounds. Outra prioridade é a limpeza dos córregos, a fim de evitar enchentes e alagamentos na região.

Os munícipes devem fazer as solicitações de serviços de zeladoria por meio do canal oficial da Prefeitura, pelo Portal 156 (https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal) no aplicativo SP156 e via central de atendimento telefônico no número 156.

Jornal SP Norte: O descarte irregular de lixo é outro grave problema em toda cidade. Como a subprefeitura vem enfrentando essa prática?

Roberto de Godoi Carneiro: O problema do descarte irregular de resíduos em áreas e vias públicas tem sido enfrentado em conjunto com a AMLURB, responsável pelo contrato de limpeza pública na cidade. A subprefeitura fiscaliza a execução do contrato no território e acompanha as melhorias, como revitalizações de locais onde há pontos viciados de lixo e entulho, e disponibiliza equipes de conscientização ambiental para os moradores do entorno.

Jornal SP Norte: Em relação aos moradores em situação de rua? Como é feito esse trabalho na Subprefeitura?

Roberto de Godoi Carneiro: A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), realiza busca ativa para abordar pessoas em situação de rua e oferece acolhimento nos equipamentos da rede socioassistencial. Importante ressaltar que o aceite é voluntário.

A população também pode ajudar solicitando uma abordagem social pela Central 156 (ligação gratuita, nas opções 0 e em seguida 3). O acionamento da abordagem pode ser anônimo, é importante informar o endereço da via em que a pessoa em situação de rua está (o número pode ser aproximado), citar pontos de referência e características físicas e detalhes das vestimentas da pessoa a ser abordada.

Jornal SP Norte: Os chamados “pancadões” são um tormento para todos os moradores da cidade, e ainda mais neste período de pandemia. Quais ações são realizadas pela Subprefeitura no combate a essa prática?

Roberto de Godoi Carneiro: As Subprefeituras participam de ações nos chamados pancadões em apoio à Polícia Militar para fiscalizar e autuar estabelecimentos comerciais, as equipes fiscalizam diariamente se os estabelecimentos estão cumprindo as legislações municipais, com apoio da GCM e da PM.

Jornal SP Norte: Quais projetos de zeladoria e obras a Subprefeitura pretende realizar a partir do 2º semestre deste ano?

Roberto de Godoi Carneiro: A Subprefeitura Vila Maria Vila Guilherme manterá todos os contratos de zeladoria em andamento, visando sempre a melhoria e conservação dos espaços públicos de uso comum da população como ruas, praças e áreas verdes. Esse é o trabalho principal da subprefeitura em termos de zeladoria urbana, onde o subprefeito e equipes de profissionais acompanham a execução desses serviços diariamente.

De janeiro a abril deste ano, a Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme fez a reforma de cerca de 159 bocas de lobo e poços de visitas, inclusive com troca de tampas, e limpou cerca de 27.600 metros de extensão de córregos, com a retirada de cerca de 39 toneladas de detritos.

Em relação às árvores da região, no mesmo período, foram 2.143 podas. Também foram tapados 1.374 buracos.