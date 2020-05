Subprefeitura faz desinfecção nos arredores dos hospitais da Zona Norte

A Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme realiza, diariamente, lavagem no entorno de suas cinco unidades hospitalares. Além de jato de água de reuso, são borrifados cloro e desinfetante nesses locais. A ação faz parte das medidas sanitárias planejadas devido à pandemia do novo coronavírus

O trabalho é realizado nos arredores dos hospitais municipais e particulares localizados nos distritos da Subprefeitura. São eles: Vereador José Storopolli (Vermelhinho), localizado no Parque Novo Mundo; Vila Maria, na Vila Maria Baixa, que tem área compartilhada com a UBS Parque Novo Mundo; Intermédica – Nossa Senhora do Rosário, situado na Vila Maria Alta; além do Hora Certa, na Vila Guilherme, e do Hospital Nippo Brasileiro, no Parque Novo Mundo.

A atividade é executada no período da manhã ou no final da tarde, cada hospital conta com 550lt de água de reuso, 200ml de cloro e 200ml de desinfetante. Operam equipes com média de 7 a 11 colaboradores

A Subprefeito Joel Bomfim, que determinou a realização deste planejamento logo no início da quarentena, fala sobre a operação, “realizamos esse trabalho de desinfecção todos os dias. Com certeza proporciona mais segurança para os usuários e os moradores da região. É fundamental promovermos esse combate à proliferação do vírus.

Fotos: Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme