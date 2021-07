Subprefeitura Freguesia/Brasilândia promove arrecadação de itens eletrônicos para reciclagem

A subprefeitura Freguesia/Brasilândia participa da Semana Municipal do Cooperativismo, que acontece de 28 de junho a 03 de julho, com a arrecadação de itens eletrônicos descartados de pequeno porte, como microondas, liquidificador e secadores de cabelos.

Os materiais descartados podem ser entregues na sede da subprefeitura e nas Casas de Cultura, que também vão funcionar como postos de coleta até 02 de julho. Os munícipes que tiverem mais de 15 quilos de eletrônicos poderão acionar a subprefeitura para que os objetos sejam recolhidos no local.

“Criamos essa ação em celebração à Semana Municipal do Cooperativismo para envolver os moradores da região e, ao mesmo tempo, chamar atenção para a importância do descarte correto desses materiais”, explica o subprefeito Sérgio Gonelli.

Todo o material arrecadado será destinado às duas cooperativas ligadas a Federação Paulista de Cooperativas de Reciclagem (Fepacoore): Cooperativa Reciclagem Crescer e Coopermiti, especializada em eletrônicos e elétricos. A expectativa é arrecadar duas toneladas até o dia 02 de julho.

Confira abaixo os itens aceitos:

– Celulares

– Carregadores

– Fontes de energia

– Fios

– Cabos

– Computadores

– TV Microondas

Serviços:

Postos de arrecadação:

– Subprefeitura da Freguesia do Ó e Brasilândia

Av. João Marcelino Branco, 95, Cachoeirinha

Das 10h às 17h

– Casa de Cultura Salvador Ligabue

Praça da Matriz Nossa Senhora do Ó, 215, Freguesia do Ó

Das 10h às 17h

– Casa de Cultura da Brasilândia

Praça Benedicta Cavalheiro, s/n. Brasilândia

Das 10h às 17h

Para mais informações ou grandes quantidades (acima de 15 quilos) de material para descarte, ligue para 3981-5051.

Semana Municipal do Cooperativismo

A Prefeitura de São Paulo realiza, entre os dias 28 de junho e 03 de julho, a Semana do Cooperativismo, em parceria com a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp). O evento tem como objetivo debater o cooperativismo na cidade de São Paulo, com foco na geração de renda e no desenvolvimento econômico da cidade, e contará com a participação de diversos atores engajados com a temática. A programação on-line se encerrará no próximo sábado (03), com o show do cantor Daniel, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo.

Confira abaixo a programação completa:

Semana do Cooperativismo

01/07

Celebração do Dia de Cooperar

Horário: 17h

Transmissão pelo link: www.youtube.com/sistemaocb

03/07

Show do Cantor Daniel em Comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo

Horário: 19h

Transmissão pelo link: www.youtube.com/sistemaocesp