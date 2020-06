Subprefeitura promove limpeza nos córregos de Jaçanã e Tremembé

Os trabalhadores da subprefeitura de Jaçanã/Tremembé realizaram nesta quinta-feira (11) uma limpeza nos córregos da região. O objetivo da ação é desobstruir os leitos para melhorar a fluidez das águas pluviais, minimizando o impacto de alagamentos ou enchentes.

Apesar das estações outono e inverno estarem relacionados ao período de secas, a manutenção é importante, pois evita que as chuvas, mesmo durante esses meses, proporcione algum alagamento.

Vale lembrar que a região sofre com enchentes há anos, no caso mais recente a água das chuvas invadiram diversas casas do Tremembé, Jaçanã e Vila Maria.

Normalmente essas ações ocorrem com uma equipe de trabalhadores com pequenas ferramentas, como ancinho, foice, enxada, enxadão e carrinho de mão e os materiais retirados do córrego são levados para aterro sanitário.

Caso seja necessário, será utilizado escavadeiras de pequeno a grande porte e uma frota de caminhões para transportar a terra e entulhos retirados para um aterro sanitário.

A retirada de material do córrego (lixo, detritos, entulho) e corte de mato pela Prefeitura, limpando e liberando o fluxo do rio pode ser solicitada por meio do portal 156.

Fotos: SECOM