Subprefeitura Santana/Tucuruvi mobiliza equipes e intensifica Operação Baixas Temperaturas em apoio ao Serviço de Assistência Social

Na última quarta-feira (28), a Prefeitura de São Paulo deu início à ação emergencial de acolhimento e assistência a moradores em situação de rua em toda cidade.

A força tarefa acontece até o dia 2 de agosto em virtude da massa de ar frio que atingiu São Paulo e acontece com o esforço conjunto dos 32 subprefeitos, em apoio à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Em Santana/Tucuruvi, a ação inicial foi acompanhada pelo Subprefeito da região, Dário Barreto, ao lado de seu Chefe de Gabinete, Fernando Salles, guiados por Marcela Pereira de Sousa, responsável pelas equipes do SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social) que atuam diariamente nas redondezas.

No primeiro dia da ação, foram realizadas 120 abordagens e 78 encaminhamentos para o Centro de Serviço e Centro de Acolhida, além da entrega de 100 cobertores.

Na noite de quinta-feira, com a temperatura ainda mais baixa e os termômetros marcando 6•, as equipes que, durante toda a manhã e tarde percorreram as ruas da região fazendo monitoramento para prestação de auxílio, foram reforçadas para dar continuidade nas abordagens na Av. Cruzeiro do Sul, ponto que abriga o maior número de moradores em situação de rua na Zona Norte.

Ao lado de Dário, Ana Carolina Lafemina, Secretária Adjunta da Secretaria Municipal das Subprefeituras, participou ativamente da entrega de cobertores enquanto ouvia sobre o trabalho social desenvolvido pelo SEAS.

Com as atividades do dia foram registradas 100 abordagens, 64 encaminhamentos para abrigo e 80 cobertores entregues. Também foram distribuídos cafés e achocolatados com o apoio do CAPS Infanto Juvenil e CAPS Álcool e Droga.

Já na sexta-feira, durante o dia foram entregues 26 cobertores e, após 42 abordagens, 23 moradores aceitaram acolhimento e foram levados para os abrigos. O trabalho permaneceu durante a noite.

O monitoramento vem sendo realizado nos distritos de Santana, Tucuruvi e Mandaqui, em pontos de grande concentração de desabrigados e em locais apontados por munícipes por meio do SP156.

Nem sempre a abordagem é aceita e a acolhida nos abrigos muitas vezes não acontece, mas as equipes do SEAS realizam o primeiro passo no diálogo com esses moradores e, com o auxílio dos orientadores socioeducativos, servem de ponte para que tenha acesso à rede de serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial.

O SEAS atua diariamente, das 08h00 às 22h00, podendo esse horário ser estendido em noites mais frias, de acordo com a demanda.

Ao observar pessoas precisando de acolhimento, ligue 156