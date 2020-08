Subprefeituras da ZN recolhem mais de 16 toneladas de dejetos em córregos

De janeiro a julho desta ano, as subprefeituras realizaram ações de zeladoria e de limpeza na Zona Norte. O destaque fica para a manutenção de áreas verdes e limpeza nos córregos da região, retirando mais de 16,3 mil toneladas de dejetos.

Segundo a gestão municipal, as ações de zeladoria foram intensificada mesmo com a pandemia do coronavírus (Covid-19). O serviço que recebeu destaque foi o de zeladoria de áreas verdes, no qual as equipes cortaram 11.665.590 m² grama e podaram 13.421 árvores.

Também neste primeiro semestre foram retiradas mais de 16,3 mil toneladas de dejetos ao longo de mais de 360 metros de córregos limpos. Já nos piscinões, foram removidas mais de 32 toneladas de detritos.

Por fim, as subprefeituras da zona norte realizaram a Operação Tapa-Buraco em mais de 10.500 pontos da região. As ações ocorreram conforme as solicitações dos moradores da região feitas por meio da Central 156, portal SP156 e/ou aplicativo disponível nas plataformas Android e IOS.