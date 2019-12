Subprefeituras da zona norte terão menos orçamento para 2020

Na quinta-feira (19/12) a Câmara Municipal aprovou o Orçamento Municipal para o ano de 2020 no valor de R$ 68,9 bilhões. O valor representa um aumento de 13,8% se comparado ao deste ano. O projeto segue para a sanção do Prefeito.

Apesar do aumento na arrecadação, a proposta aprovada na Câmara apresenta uma redução no repasse em praticamente todas as subprefeituras da zona norte, exceto a da Casa Verde/Cachoeirinha, que registrou um crescimento de apenas 0,45% em seu orçamento. Confira abaixo a diferença dos valores:

Casa Verde/Cachoeirinha – O valor previsto para 2020 é de R$ 27.091 milhões, um aumento de 0,45% quando comparando ao orçado em 2019 (R$26,971 mi);

Freguesia/Brasilândia – É o distrito mais afetado com a redução. Seu orçamento para 2020 será de R$ 35.116 milhões, registrando uma queda de 11% na arrecadação em comparação ao deste ano (R$ 39.562 mi).

Jaçanã/Tremembé – Foi aprovado um valor de R$ 30.973 milhões, representando uma redução de 3,27% quando comparado ao deste ano (R$ 32.021 mi).

Santana/Tucuruvi – O orçamento para 2020 será de R$ 36.222 milhões, registrando uma ligeira queda de 1,77% frente ao ano de 2019 (R$ 36.873 mi).

Vila Maria/Vila Guilherme – Seu orçamento será de R$ 30.913 milhões, ou seja, uma redução de 4,29% do investimento na região se comparado ao deste ano (R$ 32.298 mi).

Outras áreas importantes também apresentaram redução em seu orçamento, entre elas estão a secretária de Esporte e Lazer com corte de R$ 33 milhões (cerca de 15%), seguido da Assistência Social, com redução de R$ 14,8 milhões (10,8%), depois Habitação com redução de R$ 20 milhões (5%), e Mobilidade e Transporte com menos R$ 75 milhões (2%).

De acordo com o projeto aprovado, as secretárias que terão mais recursos para o ano de 2020 são a Educação, com R$ 13.763 bilhões, seguido da Mobilidade e Transporte, com R$ 3.103 bilhões, e Urbanismo e Licenciamento, com R$ 704 milhões.

Audiência Públicas

No mês de novembro a Câmara Municipal realizou Audiências Públicas regionais, no qual a população pode indicar quais são as principais necessidades do território. Na zona norte ela ocorreu em dois momentos, sendo que o primeiro foi no CEU Jaçanã e o segundo no CCJ Ruth Cardoso.