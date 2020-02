Subprefeituras realizam audiências públicas para montar plano de ação regional

A partir de hoje, segunda-feira (3/02), a Prefeitura promove uma série de audiências públicas sobre os Planos de Ação das Subprefeituras de São Paulo. A ação acontece junto com a primeira reunião do Conselho Participativo Municipal de 2020. O objetivo é informar aos novos conselheiros e às administrações regionais sobre os principais problemas da região.

As audiências contarão com a presença dos representantes da secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano, das Subprefeituras e do governo municipal. Nelas serão apresentadas as propostas do Plano de Ação da gestão municipal nas regiões.

O primeiro encontro na zona norte acontece na subprefeitura de Casa Verde/Cachoeirinha nesta quarta-feira (5/02). No dia seguinte (6/02) será a vez da subprefeitura de Santana/Tucuruvi. Confira a relação completa abaixo:

Casa Verde/Cachoeirinha

Quando : 5 de fevereiro, quarta-feira, às 19h

: 5 de fevereiro, quarta-feira, às 19h Onde: Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha – Av. Ordem e Progresso, 1001

Santana/Tucuruvi

Quando : 6 de fevereiro, quinta-feira às 19h

: 6 de fevereiro, quinta-feira às 19h Onde: Subprefeitura Santana/Tucuruvi – Av. Tucuruvi, 808

Jaçanã/Tremembé

Quando : 10 de fevereiro, segunda-feira, às 19h

: 10 de fevereiro, segunda-feira, às 19h Onde: Subprefeitura Jaçanã/Tremembé – Av. Luís Stamatis, 300

Vila Maria/Vila Guilherme

Quando : 12 de fevereiro, quarta-feira, às 19h

: 12 de fevereiro, quarta-feira, às 19h Onde: Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme – Rua General Mendes, 111

