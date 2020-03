Superintendente da ACSP Norte pede mais patrulhamento na zona norte

Por conta da crise do novo coronavírus (Covid-19), muitas pessoas acabam correndo aos estabelecimentos comerciais, o que pode gerar cenas de confusões e tumultos.

Para evitar essa situação, o diretor-superintendente da Associação Comercial São Paulo (ACSP) Distrital Norte enviou um oficio ao coronel Cássio Araújo de Freitas pedindo uma “rotina de patrulhamento maior” na região, a fim de evitar “confusões, saques e aventuras”

O texto ainda pede para que o patrulhamento ocorra também das vias com residências, edifícios e condomínios, já que as ruas estarão “sem movimentos e quase desertas” devido a recomendação das autoridades públicas pedindo para que as pessoas não saíssem de casa.