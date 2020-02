Taxa de homicídios na cidade de São Paulo atinge seu maior nível desde 2015

Segundo o dados da violência da Secretária de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o número de homicídios no mês de janeiro foi o maior na capital paulista desde 2015. Além disso, no mesmo período houve um aumento nos casos de latrocínios, estupros, roubo e furtos.

Em relação aos homicídios, a cidade de São Paulo registrou 67 casos contra 55 em janeiro de 2019, totalizando um aumento de 21%. Além disso, a taxa de homicídio também foi a maior nos últimos cinco anos, isso porque em 2015 houve 97 ocorrências.

Vale destacar os casos de estupros no mês de janeiro de 2020, pois foi considerado o segundo pior janeiro desde quando começou a série histórica (em 2001), ficando atrás apenas do ano de 2013. Ao fim deste primeiro mês do ano foram registrados 238 casos, sendo que em 2019 houveram 214, totalizando um aumento de 11%.

O que também chama atenção foi que este janeiro foi o primeiro mês do ano com mais casos de furtos dos últimos 20 anos, contabilizando 18.593 casos, um crescimento de 7,66% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foi registrado 17.270 casos.

O número de roubos no mês de janeiro de 2020 é o maior desde os últimos seis anos, contabilizando 13.199 casos contra 10.980, um aumento de cerca de 20%. A taxa deste ano perde para 2014, quando foi contabilizado 13.416 casos de roubos.

Por fim, os dados da violência mostram que o latrocínio aumentou 33% quando comparamos os últimos dois meses de janeiro. No ano passado houveram seis casos, já em 2020 foram registrados oito.

Saldo positivo

Por outro lado, o mês de janeiro foi positivo para algumas ocorrências. Em relação aos roubos de veículos, a cidade de São Paulo atingiu seu menor patamar para o mês em 20 anos. Além disso, a SSP não registrou casos de roubo a banco e, pela segunda vez consecutiva, o indicador de extorsão mediante sequestro ficou zerado.

Pelo Estado de SP

Diferente do que houve na capital paulista, o estado de São Paulo terminou o primeiro mês do ano com redução nos casos e vítimas de homicídios dolosos, alcançando as menores taxas do período. Os estupros, furtos em geral, bem como os roubos de carga e de veículo, também reduziram.

O que diz a SSP?

Em nota, a SSP informou que os “índices são analisados mensalmente para orientar o trabalho policial, reposicionando os programas de policiamento preventivo e ostensivo”. Além disso, o órgão informou que as “taxas de homicídio dos 12 últimos meses (fevereiro de 2019 a janeiro de 2020) ficaram em 5,58 casos e 5,89 vítimas de morte intencional para cada grupo de 100 mil habitantes”.