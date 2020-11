Taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil fica abaixo de 1 pela quinta semana consecutiva

Um monitoramento feito pelo Imperial College de Londres, no Reino Unido, mostra que a taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil se manteve abaixo de 1 pela quinta semana seguida.

Segundo relatório divulgado nesta segunda-feira (26), o índice no país está em 0,98. Cada grupo de 100 pacientes com o vírus infecta outras 98 pessoas, o que indica desaceleração no contágio.

Considerando a margem de erro do monitoramento, a taxa de transmissão no Brasil pode ser maior (de até 1,02) ou menor (de até 0,72).

Esses números reforçam uma tendência de estabilização da pandemia no país

Os cientistas, no entanto, afirmaram que “a notificação de mortes e casos no Brasil está mudando; os resultados devem ser interpretados com cautela”. Ontem, por exemplo, os estados Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Acre, Amazonas, Amapá, Ceará e Pernambuco tiveram indicativo de alto de número de óbitos.