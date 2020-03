Teatro Alfredo Mesquita apresenta a peça Ordinário que mistura circo e teatro

Nesta sexta-feira (6/03) entra em cartaz no Teatro Alfredo Mesquita a peça “Ordinários”. O espetáculo é gratuito acontecerá durante uma guerra. A trama traz elementos do circo e do humor, o que promete divertir o público, mas também pretende causar reflexão sobre os horrores do conflito.

Em algum lugar, três soldados formam um pelotão improvável. Diante da angústia da espera, esmeram-se em treinamentos até finalmente receber uma missão. Quanto mais avançam pelo território inimigo, ficam evidentes os segredos que um esconde do outro e o quanto são inadequados para o mundo da guerra. Mas afinal quem é adequado para a guerra?

Ordinários no Teatro Alfredo Mesquita

Quando: De 6 a 15 de março, sexta-feira e sábado, às 21h, domingo, às 19h

Onde: Av Santos Dumont , 1770 – Santana

Entrada: Gratuita

Indicação: A partir de 14 anos

Foto: Divulgação