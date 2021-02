Temporal derruba árvore na Zona Norte e deixa rua interditada

Após o temporal que atingiu a região metropolitana de São Paulo na noite desta segunda-feira (16), duas árvores caíram e interditaram ruas de Pirituba, na Zona Norte.

Uma das árvores caiu na Rua Giacomo Crespi em cima de uma casa na qual moram dois idosos de 81 e 77 anos. A cuidadora de um deles disse que houve uma ventania que durou, pelo menos, 10 minutos. Depois, ouviram um estrondo.

Tijolos e telhas da casa ficaram espalhados e a viga do teto foi parar na garagem. Os filhos retiraram os pais da casa.

“Essa é uma tragédia anunciada, porque eu mesmo já liguei três vezes para a Prefeitura tirar essa árvore daí. Eles vêm batem na árvore, diz que está oca, mas não pode cortar. Tira foto e vai embora. A pergunta é: ‘e agora?’ A minha família vai ter que pagar? Meu irmão? Eu? Sendo que isso já foi uma tragédia anunciada, a gente vai ter que esperar oito anos, ver uma ação na Justiça. É assim que funciona”, disse Emerson Paludete, um dos filhos do casal, em entrevista à TV Globo.

Outra árvore caiu também na região da Zona Norte e interditou a entrada principal de um motel e metade da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães.

A queda desta árvore aconteceu por volta das 22h30. Ela caiu em cima dos fios. Um dos postes foi arrancado do chão, caiu no muro e derrubou a fachada do motel.

Pelo menos dez árvores caíram em toda a região metropolitana. Ninguém ficou ferido.