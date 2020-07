Termina hoje o cadastro para quem ainda não se inscreveu no Auxilio Emergencial

Quinta-feira (2) é o último dia para autônomos, microempreendedores, desempregados e pessoas de baixa renda se cadastrarem para receber o Auxílio Emergencial de R$ 600. Mesmo para aqueles que ainda não se cadastraram, o governo promete pagar as 5 parcelas do benefício.

Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) anunciou a prorrogação o Auxílio Emergencial por mais 2 meses. A proposta inicial do programa previa o pagamento do benefício até o mês de junho.

A ideia do governo federal era oferecer mais três parcelas do benefício, no entanto, os valores seriam reduzidos gradativamente para R$ 500, depois R$ 400 até a última parcela ser de R$ 300.

Caso essa proposta fosse levado pra frente, o projeto teria que voltar para ser analisada pelo Congresso, isso porque o valor das parcelas não pode ser menor que o da Lei 13.982/2020, que instituiu o Auxílio Emergencial.

O benefício tem o objetivo de ajudar pessoas de baixa renda que tiveram suas economias afetadas em razão da pandemia do coronavírus (covid-19).

O cadastro para ter acesso ao programa acontece pelo site (clique aqui) ou pelo APP CAIXA | Auxílio Emergencial, disponível nas lojas de aplicativos. Quem está cadastrado no CadÚnico e quem recebe o Bolsa Família não precisam se cadastrar.