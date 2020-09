Theatro Municipal de São Paulo cancela todas apresentações de 2020

O Theatro Municipal de São Paulo anunciou nesta terça-feira (15) que tomou a decisão de cancelar todas as performances ao vivo previstas até o final de 2020. A medida tem como objetivo proteger os artistas e colaboradores e evitar o contágio pelo novo coronavírus.

“Os protocolos de segurança sanitária atuais apontam para a inviabilidade de apresentações presenciais a curto e a médio prazo. Desta forma, todas as óperas previstas para 2020 estão oficialmente canceladas. São elas Aída (suspensa em março, às vésperas de sua estreia), Navalha na Carne/Homens de Papel, Don Giovanni e Benjamin”, afirmou o comunicado.

A decisão foi tomada pelo Instituto Odeon, responsável pela gestão do local, em conjunto com a Fundação Theatro Municipal e com a Secretaria Municipal de Cultura.

Os espectadores que já compraram ingressos, pode solicitar reembolso através do site do Theatro Municipal.