Theatro Municipal oferece visitas gratuitas no mês de janeiro

Para aproveitar um pouco mais das férias de janeiro com a criançada, que tal ir para um teatro? Mas não um teatro qualquer, estamos falando do Theatro Municipal de São Paulo! Um prédio histórico, considerado um dos cartões postais da cidade e que possui mais de 100 anos.

As visitas educativas pelo teatro acontecem com monitoria durante todo o mês de janeiro. Há várias opções de horário entre 11h e 17h, de terça a sábado. Elas podem ser feitas em inglês e também em libras, tudo em datas e horários estabelecidos.

Os ingressos podem ser reservados pela internet no site da Eventim e na bilheteria do Theatro. Para a reserva feita online, é necessário comparecer com, no mínimo, 15 minutos de antecedência ao início da visita. Não terá tolerância de atraso. Só serão disponibilizados ingressos no site e na bilheteria para a semana em andamento. No dia da visita, só é possível reservar ingressos presencialmente na bilheteria do Municipal.

A visita educativa pelo Theatro Municipal é uma ótima oportunidade para conhecer as histórias e curiosidades do edifício inaugurado em 1911, berço da Semana de Arte Moderna de 1922, que abriga tradicionais orquestras, corais e uma companhia de balé, além de ser palco de diferentes linguagens e manifestações artísticas da metrópole mais cultural do País. O Saguão de entrada, o Salão Nobre e a Sala de Espetáculos são alguns dos espaços percorridos, além da Praça das Artes, prédio aberto em 2012 e ligado ao Complexo Theatro Municipal.

Importante ressaltar que a sala de espetáculos está condicionada à programação artística, pois muitas vezes o espaço está restrito por motivos de ensaios, montagens, afinação de luz etc. O visitante é convidado a um delicioso mergulho no projeto arquitetônico de estilo inspirado na casa Ópera de Paris, na França, assinado pelo escritório Ramos de Azevedo em colaboração com os italianos Cláudio Rossi e Domiziano Rossi.

Férias no Municipal – visitas educativas em janeiro

Quando: Terças, Quartas, Quintas e Sextas

Visitas português: 11h, 13h, 14h, 15h, 16h e 17h.

Visitas inglês: 13h

Quando: Sábado

Visita inglês e libras: 11h

Visitas em Português: 11h, 13h, 14h e 15h

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/nº, Sé – próximo à estação do metrô Anhangabaú

Bilheteria: (11) 3053-2090