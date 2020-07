Tietê Plaza Shopping promove conteúdo online para apoiar a Saúde Mental

São Paulo, março de 2020 – Em parceria com o Instituto Bem do Estar, o Tietê Plaza Shopping está promovendo uma programação especial focada na Saúde Mental por meio de seus perfis nas redes sociais. A iniciativa tem como objetivo a prestação de um serviço público com conteúdo e reflexões voltados ao bem-estar de todos durante a pandemia do coronavírus.

Durante o mês de abril, o tema “Saúde da Mente” será fomentado e compartilhado, principalmente por meio de stories, posts e vídeos nos canais do Tietê Plaza Shopping no YouTube, Instagram e Facebook. “Todo esse conteúdo está sendo realizado por meio da curadoria de um time de profissionais do Instituto Bem do Estar, que está junto conosco nessa iniciativa tão necessária. É essencial que os cuidados com a saúde da mente e o bem-estar continuem nessa quarentena, e por isso pedimos que todos compartilhem esse conteúdo em seus canais e perfis, porque pode ajudar muito mais pessoas”, afirma Ana Paula Cacciari, gerente de marketing do Tetê Plaza Shopping.

Para complementar as ações voltadas para o tema, na próxima semana, dia 17/04, o perfil do shopping no YouTube, Instagram e Facebook divulgará um vídeo com bate-papo entre especialistas em saúde da mente, que abordarão os sentimentos e questões levantadas pelos próprios clientes nas publicações no canais do shopping sobre o assunto, como ansiedade, estresses e formas de combate-los.

Todo o conteúdo está sendo disponibilizado por meio das redes sociais do Shopping, basta acompanhar as publicações sobre saúde da mente e interagir deixando também sua pergunta. Acesse:

Instagram:@tieteplazashopping

Facebook: facebook.com/tieteplazashopping

Canal do Youtube: Tietê Plaza Shopping