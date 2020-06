Todas as entidades comerciais da fase 2 enviaram propostas de reabertura em SP

A Prefeitura divulgou um informativo no qual revela que todas as entidades comerciais enviaram um plano para reabrir durante a 2ª fase da flexibilização da quarentena. Ao todo foram enviados 54 protocolos para a gestão municipal analisar.

Atualmente a cidade de São Paulo está na fase 2º do programa de reabertura do Governo de São Paulo, conhecida como a “fase laranja”. Nesta fase é permitida a reabertura de comércio, shopping, escritórios, concessionárias e atividades imobiliárias, mas que esses serviços precisam funcionar com horário reduzido e com capacidade de até 20%.

Entre os documentos recebidos pela gestão municipal, 22 são da fase 2 e outras 32 sugestões são de entidades enquadradas nas fases 3 e 4 ou de serviços essenciais.

Segundo o plano da Prefeitura, somente entidades setoriais serão responsáveis pelo envio dos protocolos pedindo a reabertura do comércio. Qualquer empresa que tem o objetivo de reabrir, deverão enviar suas propostas para as entidades setoriais, que serão responsáveis pelo envio à administração.

Os projetos que serão encaminhados para a Prefeitura deverão conter as seguintes exigências:

protocolos de distanciamento, higiene e sanitização de ambientes;

protocolos de orientação de clientes e colaboradores;

compromisso para testagem de colaboradores e/ou clientes;

horários alternativos de funcionamento (escalas diferenciadas de trabalho) com redução de expediente.

sistema de agendamento para atendimento;

protocolo de fiscalização e monitoramento pelo próprio setor (autotutela);

esquema de apoio para colaboradores que não tenham quem cuide de seus dependentes incapazes no período em que estiverem fechadas as creches, escolas e abrigos (especialmente as mães trabalhadoras).

A chamada “quarentena inteligente” será dividida em cinco fases (vermelho, laranja, amarela, verde e azul), no qual vão do nível máximo de restrição ao “normal controlado”. Segundo a gestão estadual, o objetivo é assegurar atendimento de saúde à população e garantir que a pouca disseminação do coronavírus (covid-19).

Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil