Todas unidades do Cate são reabertas pela Prefeitura

A Prefeitura de São Paulo reabriu todas as unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATE) na cidade. As duas últimas, que estavam fechadas, retomaram os serviços nesta semana. Os atendimentos ocorrem apenas com agendamento.

As unidades de Parelheiros e Santo Amaro estavam fechados desde março, reabriram nos últimos dias, concluindo assim a reaberturas de todas as 25 unidades que estavam fechada por conta da pandemia do novo coronavírus.

O Cate oferece vagas de empregos, e os processos seletivos são divulgados semanalmente no site da instituição. Os interessados devem se inscrever para uma pré-seleção realizada por funcionário do centro.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho iniciou a reabertura das unidades do Cate em abril para auxiliar quem necessitava de seguro-desemprego e requerimento do auxilio emergencial.

Segundo a Prefeitura, entre março a agosto deste ano foram realizados 224.147 atendimentos, incluindo o atendimento on-line para processos seletivos.