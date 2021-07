Tradicional bairro da Zona Norte, Jardim São Paulo completa 83 anos

Um dos principais bairros da Zona Norte, o Jardim São Paulo completou na última sexta-feira, 83 anos de existência.

Fundado em 1938, o bairro apresenta inúmeros conjuntos empresariais, equipamentos de lazer e uma agitada vida noturna em torno de sua principal via, a Avenida Luiz Dumont Villares.

História

Como a maioria dos bairros da Zona Norte surgiu de uma fazenda, propriedade de padres. A área foi desmembrada diversas vezes. No começo do século XX suas imediações eram tomadas de pequenas chácaras de imigrantes lusos que trabalhavam com o cultivo de flores e de italianos especializados em hortas, estes vendiam ao Mercado Municipal da cidade. No meio do século houve um loteamento feito pela empresa Predial Novo Mundo, braço imobiliário do Banco Novo Mundo.

Atualidade

É um bairro nobre, e é ocupada principalmente pela classe média-alta. Classificado pelo CRECI como “Zona de Valor B” (Abril/2009), assim como outras áreas nobres da capital como Brooklin, Jardim Paulistano, Jardim São Bento e Alto de Santana.

Em seu território possui expressivo comércio, lazer e entretenimento em meio a praças e ruas arborizadas, sendo um bairro-jardim.

Na Avenida Leôncio de Magalhães (antiga Avenida Jardim São Paulo) encontra-se a escola que leva o nome do bairro, o Colégio Jardim São Paulo. Destaca-se também a Avenida Luiz Dumont Villares (conhecida como “Avenida nova”) por suas casas noturnas, bares e restaurantes. Nesta mesma avenida encontra-se o SESC Santana.

Inaugurada em 29 de abril de 1998, a estação de metrô, Jardim São Paulo – Ayrton Senna homenageia um dos seus ilustres moradores. O piloto tricampeão de fórmula 1, morou dos 4 aos 12 anos de idade, na rua Condessa Siciliano, ao lado do Mirante de Santana.

Lazer

A região abriga diversos equipamentos de lazer como o Clube Escola Jardim São Paulo e Parque Domingos Luís com 8.000m² de área verde. Possui dois teatros o teatro Jardim São Paulo, ligado ao colégio de mesmo nome e o centro cultural SESC Santana.

Localizado na Praça Vaz Guaçu, perto da Estação Jardim São Paulo, o Mirante de Santana é a principal estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no município, está 792 metros de altitude e com isso é possível ter um preciso monitoramento do tempo e uma bela vista da cidade.