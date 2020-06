Transferência de alunos da rede particular à pública de ensino sobe mais de 10 vezes

No período de abril e maio, o governo de São Paulo registrou que a transferência de alunos da rede particular de ensino para a rede pública cresceu mais de 10 vezes em comparação ao mesmo período de 2019.

A rede estadual de ensino recebeu 2.388 transferências de estudantes oriundos da rede particular, contra 219 no ano passado.

Pela primeira vez, as famílias poderão matricular o aluno pela internet. A medida tem o objetivo contribuir com o isolamento social, evitando o deslocamento das famílias, formação de aglomerações nas escolas e assim diminuir o risco de contaminação do coronavírus (covid-19).

A matrícula vale para o ano letivo vigente. As matrículas de 2021 ainda não estão abertas. Já as transferências entre redes públicas estão temporariamente suspensas e devem ser retomadas após o retorno das aulas presenciais.

Para efetuar a pré-matrícula, será necessário acessar o site (clique aqui) e preencher as informações solicitadas. Será necessário fazer upload dos documentos no mesmo endereço eletrônico. As informações serão verificadas e as matrículas validadas pelas próprias escolas.

Ainda não há previsão para o retorno das aulas presenciais. Segundo a gestão estadual, a retomada será gradual e regionalizada, seguindo a metodologia da “quarentena inteligente”.