Tremembé: bairro querido da zona norte completa 130 anos

Hoje dia 10 de novembro, um dos bairros mais importantes da cidade de São Paulo está assoprando velinhas para comemorar mais um aniversário. Estamos falando do Tremembé, que completa 130 anos. Um bairro privilegiado tanto em áreas verdes, quanto em ótimos locais para morar, fazer compras e se divertir. Uma região querida por seus moradores e visitantes.

O Tremembé começou a se formar oficialmente por volta de 1890. Boa parte das terras eram plantações de chá. Mas o desenvolvimento do local começou mesmo a partir do funcionamento da Estrada de Ferro da Cantareira, em 1893. A estrada, que foi desativada em 1964, fazia a comunicação da capital com os reservatórios de água que a abasteciam. Rumo à estação Tamanduateí, os trilhos foram importante meio de transporte que na época era um simples vilarejo.

Até meados de 1950, o Tremembé era bem pacato, muito parecido com uma cidade do interior, um local repleto de chácaras de plantação e criação de animais. Mas com o passar dos anos, a região foi se urbanizando. As chácaras foram dando lugar a casas, prédios e avenidas. A calmaria foi substituída pelo desenvolvimento, um processo natural em todas as grandes cidades do mundo, e o Tremembé, bairro paulistano, não poderia deixar de ser, acompanhou as mudanças da modernização.

Hoje o bairro possui uma excelente estrutura comercial e de serviços, com lojas, restaurante, supermercados, mini-shoppings, bancos, escolas públicas e privadas, clubes e muito mais, oferecendo comodidade aos seus moradores.

Mesmo com a urbanização o Tremembé é um convite para quem gosta da natureza. Um dos locais mais queridos da região é o Horto Florestal. Este parque natural e considerado um dos mais belos da cidade foi fundado pelo naturalista sueco Alberto Löfgren em 1896,

Além disso, o bairro abriga parte do Parque Estadual da Cantareira, criado em 1963. O parque abrange parte da Serra da Cantareira considerada a maior floresta urbana do mundo, é um fragmento de Mata Atlântica com várias espécies da fauna e flora. Patrimônio ecológico de São Paulo.

Por remeter as lembranças de paisagens européias, e a proximidade com a Serra, o bairro passou a receber imigrantes italianos, alemães e eslavos no início do século XX.

Histórias

Para quem quiser saber um pouco mais sobre o bairro e suas histórias peculiares, a moradora de família tradicional do bairro, a assistente social Regina Maura Mendonça Coelho Mendes, que já tivemos oportunidade de entrevistar há 2 anos, criou um blog e posteriormente um grupo no Facebook: “Tremembé da Cantareira bairro aprazível da zona norte de São Paulo”.

Com mais de 21 mil membros, o grupo é recheado de fotos antigas, histórias, saudosismos e curiosidades que fazem do Tremembé, um bairro único e especial da zona norte.

Regina nos contou na época que sua paixão por história vem de família. “Tenho um acervo maravilhoso de fotos deixado por meus antepassados. Meus avós maternos, Maria de Lourdes e Theodomiro Moraes Cunha, vieram para o Tremembé em 1925 e abriram a farmácia Moraes, que permaneceu aqui durante 50 anos. Já meus pais, os professores Hercy e João Pedro Mendonça, foram educadores no Grupo Escolar Arnaldo Barreto, hoje a atual Casa de Cultura Tremembé”, diz Regina. Com uma família tão tradicional no bairro, não é à toa que residem na casa que pertencia a nada mais nada menos, à Maria Amália Lopes de Azevedo. Vamos relembrar alguns fatos curiosos da história do bairro:

Maria Amália Lopes de Azevedo

Grande parte das terras onde hoje se situa o bairro pertencia a Pedro Vicente de Azevedo (1844-1902). Pedro era dono de uma grande fazenda que margeava o Córrego do Tremembé e foi uma das primeiras propriedades retalhadas no fim do século XIX e início do século XX. O fazendeiro era casado com Dona Maria Amália Lopes de Azevedo, que, logicamente, acabou tendo seu nome destinado à mais importante avenida da região.

Estação Tremembé

Por um tempo, o Tremembé permaneceu relativamente isolado, em virtude do relevo e da proximidade com a Serra da Cantareira. Até os anos 1950, o principal acesso se dava por meio da linha de trem, o “Tramway da Cantareira”, surgida em 1894 para auxiliar na construção dos reservatórios de água da cidade. A Estação Tremembé era a penúltima, antes da Estação Cantareira. A operação da linha de trem foi encerrada em 1964.

Recreio Holandês

Criado em 1930 pela família teuto-holandesa Van Enck, a Casa permaneceu durante 50 anos no Tremembé, tornando-se uma das mais tradicionais e conhecidas na região. O restaurante era frequentado tanto pela colônia alemã como também por visitantes que vinham de outros cantos da cidade. A especialidade da Casa era o famoso “Pato à Califórnia” e entre as sobremesas, a “Torta Holandesa”. Esta, aliás, teve a receita recuperada recentemente. “Consegui resgatar a famosa receita através da Dona Irma*, cozinheira do restaurante por 30 anos. A receita é original daquela época, e está fazendo muito sucesso! Quem quiser pegar a receita, está disponível no grupo”, fala Regina. *Dona Irma faleceu em 2017, aos 90 anos.

Tudo isso faz do Tremembé um local tão especial, um orgulho da Zona Norte de São Paulo. Parabéns Tremembé pelos seus 130 anos!!!

Assista ao vídeo em comemoração ao bairro, divulgando seu comércio e serviços: