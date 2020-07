TriMais Hipercenter, uma grande obra que está se transformando no maior e mais completo centro de compras e serviços da Zona Norte

No ultimo dia 14 a equipe do Jornal SP Norte acompanhou com exclusividade a visita do Senador Major Olimpio (PSL) nas dependências da maior obra privada da Zona Norte, se não do estado, em andamento atualmente. É o TriMais Hipercenter, esse complexo comercial que abrigará o moderníssimo TriMais Supermercado, além de um shopping com 190 lojas, área de alimentação, e de lazer. O complexo conta ainda com escritórios comercias e de serviços. Um grande Shopping, completo para toda população da Zona Norte e da cidade com capacidade para atender mais de 50 mil pessoas por dia. Amauri Gouveia, diretor do Grupo, fez questão de convidar o amigo Senador Major Olimpio, e mostrar em primeira mão a evolução das obras. Amauri levou a todos para conhecer todo o complexo e detalhou todo seu funcionamento e como funcionará cada andar depois de terminado.

É impressionante a estrutura que está sendo montada em todo complexo. A tecnologia e logística aplicada a toda funcionalidade não só do supermercado, que inova com o sistema de recebimento de mercadorias, principalmente os produtos perecíveis que utilizam armazenamento em área frigorífica, A transposição de produtos sai diretamente dos caminhões frigoríficos direto para as câmaras frigoríficas do supermercado, que impressionam no tamanho e na quantidade de produtos que podem ser acondicionados.

O TriMais Supermercado conta ainda com instalações modernas com corredores amplos e muito bem distribuídos e organizados. Com certeza agradará a todos que forem realizar suas compras neste novo e moderno supermercado.

O completo com aproximadamente 125 mil m² terá espaços com jardim e até pista de tartan que é um piso especial de borracha para caminhadas e cooper. Neste local o visitante tem uma visão de 360º em área aberta, de toda região no entorno do complexo. Para quem chega de veículo, terá a disposição cerca de 2 mil vagas, que serão monitoradas 24 horas, inclusive pelo próprio usuário, através de aplicativo que indicara onde seu veículo está estacionado.

O Senador Major Olímpio (PSL) que estava acompanhado pelo Coronel Velozo além de outros convidados, ficaram impressionados com a dimensão da obra além da moderna estrutura empregada na obra que deixarão o complexo aconchegante e elegante.

Localizado na parte mais alta do bairro do Tucuruvi, entre a Av. Tucuruvi, Av. Nova Cantareira e Rua Domingos Calheiros, empregará cerca de 2.500 pessoas quanto estiver em pleno funcionamento, sem contar a valorização imobiliária em seu entorno, trazendo para a Zona Norte um importante centro de compras e negócios que beneficiará toda a região.

O Senador parabenizou o diretor do TriMais, Amauri Gouvea e toda equipe que está empenhada neste projeto e pela grande contribuição econômica que trazem parta a Zona Norte e disse sair dali impressionado com o que viu, e faz questão de estar presente na inauguração que possivelmente poderá acontecer em setembro.

A TV SP Norte que acompanhou toda cobertura jornalística exibirá na segunda-feira dia 20, data de seu lançamento na WEB, matéria completa no programa Jornal SP Norte. Basta acessar: tvspnorte.com.br

Abaixo uma prévia do vídeo da visita ao empreendimento.

Veja video:

https://youtu.be/9FbcU3oW6sk