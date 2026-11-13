TriMais Places recebe show gratuito de forró neste domingo na Zona Norte de São Paulo

Grupo Paquerões do Forró leva música ao vivo à Praça de Alimentação do shopping das 14h às 17h30

O TriMais Places, localizado no Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, recebe neste domingo, 15 de novembro, uma apresentação gratuita do grupo Paquerões do Forró. Das 14h às 17h30, a Praça de Alimentação do shopping se transforma em espaço para quem gosta de dançar, curtir música ao vivo e aproveitar a tarde com amigos e familiares. A programação também oferece ao público a oportunidade de conhecer as opções gastronômicas do empreendimento.

Com um repertório dedicado ao forró, o grupo promete embalar a tarde com músicas que convidam o público a dançar e acompanhar os ritmos tradicionais do gênero. A apresentação é aberta a todas as idades e reúne, em um mesmo ambiente, entretenimento e gastronomia, permitindo que o público local aproveite o domingo sem precisar sair da região.

A iniciativa integra a agenda de lazer e entretenimento do Shopping TriMais Places, que promove atividades voltadas à convivência e à valorização de diferentes manifestações culturais. Ao receber atrações musicais em seus espaços, o empreendimento amplia as possibilidades de programação para os moradores da Zona Norte e para quem busca passeios gratuitos na capital paulista.

“Queremos proporcionar momentos de lazer que aproximem as pessoas e façam do shopping um lugar de encontros e experiências marcantes. O forró é um ritmo que atravessa gerações e convida todo mundo a participar, a proposta é oferecer uma tarde de música, dança e descontração, em um ambiente seguro, coberto e com diversas opções gastronômicas”, afirma Alexandre Luércio, superintendente do TriMais Places.

Serviço

Evento: Show gratuito com Paquerões do Forró

Data: Domingo, 15 de novembro de 2026

Horário: Das 14h às 17h30

Local: Praça de Alimentação do TriMais Places

Endereço: Avenida Nova Cantareira, 2200, Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo

Entrada: Gratuita

Shopping TriMais Places e Supermercado Unidade Tucuruvi:

Av. Nova Cantareira, 2200, Tucuruvi – São Paulo – SP

Horário de funcionamento:

Shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h. Praça de alimentação: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 10h às 20h.

Informações: 2234-8200, ramal 1553

Site: trimaisplaces.com.br

Instagram: @trimaisplaces.oficial

Estacionamento para visitantes: 18 reais até 3 horas