Trio Virgulino promove live com apresentação de sucessos e convidados

Amanhã, sábado (14), a partir das 19 horas, o Trio Virgulino apresenta uma super live para todos os fãs e admiradores do forró com seus grandes sucessos e presença de convidados especiais, como o cantor e compositor cearense Edson Junior, um dos destaques do brega romântico, além do cantor sergipano Aluízio Cruz (ex Trio Sabiá), com mais de 30 anos dedicados ao forró pé de serra.

Formado por Adelmo Nascimento (triângulo), Roberto Pinheiro (zabumba) e Robson Pinheiro (sanfona), o Trio Virgulino é conhecido pela espontaneidade e alegria em seus shows e trabalhos diversos. Nesta live, o trio promete relembrar grandes momentos da carreira, o pioneirismo no forró pé de serra, as memoráveis parcerias com artistas renomados, tudo isso acompanhado de muita música e sucessos que marcaram época, como Preciso do seu Sorriso, Forró e Paixão, Pequenininha, Até Mais Ver, entre outras.

Ao longo dos 40 anos de carreira (celebrados em 2020), o Trio Virgulino já realizou inúmeros trabalhos de destaque no cenário nacional, com participações especiais de artistas consagrados da música como Dominguinhos, Elba Ramalho, Alceu Valença, Caetano Veloso, Zélia Duncan, Osvaldinho do Acordeon, Tato (Falamansa), Zeca Baleiro, entre outros.

A live será transmitida diretamente do Estúdio Oitava Produções, em São Paulo, com apresentação de Jocimar Martins (do programa Lendas do Samba) e poderá ser acompanhada pelas redes sociais do Trio Virgulino (@triovirgulinooficial) no YouTube, Facebook e Instagram.

Redes Sociais: @triovirgulinooficial (Facebook e Instagram)

Link do canal do YouTube Trio Virgulino Oficial – https://www.youtube.com/channel/UCRrUAyDpq-kGpntV2VV6MTA