Trupe Chá de Boldo faz show no Casarão no próximo sábado (25)

A Casa de Cultura Vila Guilherme – Casarão apresenta no próximo sábado (25/01), a Trupe Chá de Boldo. O grupo prestará uma homenagem à São Paulo pelo seu aniversário de 466 anos com músicas que contam um pouco sobre o que é viver nesta metrópole. A apresentação musical começa às 19h e a entrada é franca.

A Trupe Chá de Boldo está prestes a lançar seu próximo trabalho em homenagem à arquiteta Lina Bo Bardi. No repertório que marca os 13 anos de estrada do grupo, estão canções como “Na garrafa”, “Pirata” e “We need nothing”.

Trupe Chá de Boldo no Casarão

Quando: 25 de janeiro, sábado, às 19h

Onde: Praça Oscar da Silva, 110 – Vila Guilherme

Entrada: Gratuita

Foto: Bob Wolfenson / Divulgação